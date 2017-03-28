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Рубрика: Новости Мариуполя
28-03-2017, 14:52
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Шоу пародий, карикатуры и живые статуи: в Мариуполе отметят День смеха

В эту субботу, 1 апреля, в Театральном сквере отметят Всемирный День смеха. Для гостей подготовили следующую программу:

  • будут работать тематические фотозоны (как обычные тантамарески, так и 3D коллажи);
  • запланировано шоу пародий, выступление мариупольских команд КВН;
  • локация «Аллея художников» порадует работами шаржистов и карикатуристов;
  • в сквере можно будет увидеть клоунов, мимов и живые статуи.

Кроме того, пройдут различные конкурсы с розыгрышами и призами.

Начало мероприятия – в 15:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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