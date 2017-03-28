Шоу пародий, карикатуры и живые статуи: в Мариуполе отметят День смеха

В эту субботу, 1 апреля, в Театральном сквере отметят Всемирный День смеха. Для гостей подготовили следующую программу:
- будут работать тематические фотозоны (как обычные тантамарески, так и 3D коллажи);
- запланировано шоу пародий, выступление мариупольских команд КВН;
- локация «Аллея художников» порадует работами шаржистов и карикатуристов;
- в сквере можно будет увидеть клоунов, мимов и живые статуи.
Кроме того, пройдут различные конкурсы с розыгрышами и призами.
Начало мероприятия – в 15:00.