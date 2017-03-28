vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1684 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
28-03-2017, 15:31
Просмотров: 2018
Комментариев: 0

В Мариуполе хотят завершить отопительный сезон досрочно

В Мариуполе хотят не дожидаться 15 апреля и досрочно завершить отопительный сезон. И пусть последние несколько дней погода не радует мариупольцев, но уже с 1 апреля синоптики обещают потепление до 15 градусов тепла.

Именно в этот день власти и хотят выключить отопление. Правда, сделают это только в том случае, если среднесуточная температура воздуха продержится на отметке не менее 8 градусов, пишет «Остров».

Досрочно завершить отопительный сезон хотят и в Краматорске. Здесь ориентировочная дата – 5-6 апреля.

Напомним, согласно закону о местном самоуправлении, власти сами могут устанавливать границы отопительного сезона, но официально в Украине он завершается 15 апреля.




Port
Loading...

Читайте также:

Тарифный беспредел продолжается – власти вернулись к вопросу абонплаты за распределение газа

Судя по опубликованным ожиданиям, доплата в платёжках за газ будет более чем ощутима…


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»