В Мариуполе хотят завершить отопительный сезон досрочно

В Мариуполе хотят не дожидаться 15 апреля и досрочно завершить отопительный сезон. И пусть последние несколько дней погода не радует мариупольцев, но уже с 1 апреля синоптики обещают потепление до 15 градусов тепла.

Именно в этот день власти и хотят выключить отопление. Правда, сделают это только в том случае, если среднесуточная температура воздуха продержится на отметке не менее 8 градусов, пишет «Остров».

Досрочно завершить отопительный сезон хотят и в Краматорске. Здесь ориентировочная дата – 5-6 апреля.

Напомним, согласно закону о местном самоуправлении, власти сами могут устанавливать границы отопительного сезона, но официально в Украине он завершается 15 апреля.