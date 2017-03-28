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Рубрика: Новости Донбасса
28-03-2017, 16:21
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С 1 апреля в Донецкой области запретят рыбачить

В связи с нерестом рыбы с 1 апреля на территории Донецкой области будет запрещена ловля рыбы. В реках – до 20 мая, в озерах и водоемах – до 10 июня, в новосозданных водных объектах – до 30 июня.

Также запрещено ловить раков, в том числе и в темное время с использованием фонарей.

«С 1 апреля в Украине стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Это особый период в жизни рыбы, ведь начинается их размножение», - отметили в пресс-службе Госрыбагентства.

В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать определенные правила во время нереста. В случае обнаружения на водоемах браконьеров, немедленно сообщайте в управление рыбоохраны.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»