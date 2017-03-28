В Донецкой области пустили еще одну электричку

С 26 марта «Укрзализныця» пустила новую электричку по маршруту Славянск - Лозовая – Покровск, которая соединяет Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

В «Укрзализныце» отметили: «В ответ на просьбы пассажиров и для удобных путешествий граждан в пригородном сообщении, региональный филиал "Донецкой железной дороги" ОАО "Укрзализныця" начиная с 26 марта 2017 ввел в действие новый пригородный электропоезд № 6256/6333 Славянск - Лозовая - Покровск (Красноармейск) - Фенольная. Поезд будет курсировать ежедневно, его маршрут пролегает через территорию Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей».

Со ст. Славянск электропоезд № 6256/6333 Славянск - Лозовая - Покровск (через Павлоград-1) отправляется в 15:04, прибытие на ст. Покровск в 22:38. В обратном направлении с Покровска отправление в 7:18, прибытие на ст. Славянск в 14:46 и на ст. Фенольная в 16:45.

Стоимость поездки – 25 гривен.