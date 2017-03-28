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Рубрика: Новости Мариуполя
28-03-2017, 17:05
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В мариупольской больнице появилось новое оборудование на 10 миллионов гривен

К своему юбилею – 120-летию городская больница №1 в Кальмиусском районе получила новое современное оборудование для более качественных операций.

Закуплены новые операционные столы, система рентгеновской диагностики, электрохирургический аппарат, стерилизационное оборудование и аппарат для биологических исследований крови. Их общая стоимость – почти 10 миллионов гривен, сообщает пресс-служба горсовета.

«Благодаря этому оборудованию мы вышли на новый уровень проведения операций. Рентген-аппарат с С-дугой и прозрачный рентген-стол позволят значительно сократить время на проведение операций. Это уникальное оборудование», - отметила главный врач Лариса Мамаева.

Также помогать медицинскому учреждению пообещали градообразующие предприятия. «Мы продолжим помогать больнице, и в этом году отремонтируем урологическое отделение. Главное действовать системно и двигаться в одном направлении», - подчеркнул генеральный директор ЧАО «ММКИ» Юрий Зинченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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