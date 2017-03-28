В Мариуполе ощутимо подорожала молочная продукция

С начала года в Украине подорожали практически все продукты, но на этой неделе мариупольцы заметили, как резко выросли цены на молочную продукцию. Молоко, творог, сыр – без этих продуктов не обходится практически ни одна семья, к тому же, они полезны для здоровья. Однако с подорожанием горожане все чаще отказываются от «молочки».

По словам производителей, с начала года молочная продукция дорожала в три этапа, ежемесячно. В последний раз – 5 дней назад.

Причин тому несколько. Вместе с минимальной зарплатой повысилась и стоимость на продовольствие, также повлияла отмена государственного регулирования цен. Но самое главное – подскочила закупочная стоимость сырья.

Согласно опросу, мариупольцы все чаще покупают молочную продукцию у фермеров, которые пока не повысили цены. Говорят, она и полезнее, и дешевле.