В Украине – новая платёжная система, вернее – на украинский рынок возвращается система Avers

По сообщению пресс-службы Национального банка от 28 марта, в Украине зарегистрирована новая платёжная система Avers №1 и выдана лицензия платёжной организации новой системы «Кредит Оптима Банку» 23 марта 2017 года.

В сообщении содержится: «Национальный банк Украины согласовал правила международной платёжной системы "AVERS №1" и выдал платёжной организации этой системы ПАО "Кредит Оптима Банк" (г. Киев) свидетельство от 23 марта 2017 года № 33. Сведения о международной платёжной системе "AVERS №1" внесены в Реестр платёжных систем, систем расчётов, участников этих систем и операторов услуг платёжной инфраструктуры».

Далее НБУ информирует: «Участниками платёжной системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов, и которые на основании договора с платёжной организацией предоставляют услуги пользователям международной платёжной системы «AVERS № 1».

При помощи данной платёжной системы будет возможность осуществления переводов в пределах Украины в национальной валюте, а также реализация трансграничных переводов в иностранной валюте от физических лиц в пользу физических лиц. Кроме того - переводы безналичных или наличных для выплаты либо зачисления средств на счёт. Системой поддерживаются денежные переводы в гривне, €, $ США и рублях РФ.

На сегодня, по данным НБУ, в Реестр платёжных систем внесены сведения по 26 международным и внутригосударственным системам перевода средств, 19 из которых созданы резидентами (восемь – банками) и 7 систем основаны нерезидентами.

Стоит напомнить, что впервые система денежных переводов Avers, как система мгновенных денежных переводов банка «Финансы и Кредит Константина Жеваго», была создана в марте 2005 года. Но в 2015 году данный банк обанкротился…