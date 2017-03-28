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Prizma


Рубрика: Шоубиз
28-03-2017, 19:23
Просмотров: 336
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[Видео]

В МИД Украины показали промо-ролик к «Евровидению»

Министерство иностранных дел Украины показало промо-ролик к «Евровидению-2017». На видео показаны достопримечательности Киева, где и будет проходить международный песенный конкурс.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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