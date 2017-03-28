Министерство иностранных дел Украины показало промо-ролик к «Евровидению-2017». На видео показаны достопримечательности Киева, где и будет проходить международный песенный конкурс.
Рубрика: Шоубиз
28-03-2017, 19:23
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В МИД Украины показали промо-ролик к «Евровидению»
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»