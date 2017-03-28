В пенсионном фонде Мариуполя огромные очереди

В последнее время мариупольцы все чаще жалуются на очереди, причем не только в «Ощадбанке», но и в районных управлениях пенсионного фонда. Здесь также много переселенцев, которые вынуждены дожидаться своей очереди по несколько часов.

Наши журналисты побывали в Приморском управлении. Люди признались, что начали приходить сюда ранним утром – около 6 часов. Кто-то пришел получать электронные карты, кто-то – для сверки и возобновления документов. Многие из них ехали из неподконтрольных территорий, под обстрелами, чтобы испытать еще одну пытку – очередью.

При этом сотрудники учреждения к такому количеству людей оказались не готовы и заявляют: все решили приехать в пенсионный фонд в один день, поэтому и произошла накладка. Однако из неофициальных источников стало известно, что в результате реорганизации территориальных управлений количество сотрудников сократили в полтора раза.