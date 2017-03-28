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Рубрика: Новости Мариуполя
28-03-2017, 20:27
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Заминированные поля и капризы природы: в Приазовье стартовала посевная кампания

По сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, сегодня, 28 марта, в Украине официально стартовала посевная кампания. Однако многие области начали посев ранних зерновых и зернобобовых культур ранее, а некоторые уже закончили.

Николаевская область уже завершает сев ранних зерновых – засеяно 102,8 тыс. га (96% от запланированных 106,6 тыс. га). Более 100 тыс. га также засеяли Запорожская (139,1 тыс. га) и Одесская (110,3 тыс. га) области.

Приступили к работе и аграрии Приазовья. Правда, свои коррективы в посевную кампанию внесли переменчивость погоды и АТО: на сегодняшний день многие поля заминированы.

Несмотря на это, аграрии используют преимущества весеннего времени на все 100 процентов: сейчас земля хорошо увлажнена и прогревается солнцем. Темпы сбавлять не собираются: говорят, главное – чтобы было спокойно на фронте и погода способствовала хорошему урожаю.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»