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Рубрика: Новости Донбасса
28-03-2017, 20:58
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В зоне АТО били из БМП и зенитных установок, ранены 2 военных

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 28 марта, на Донбассе насчитали 30 нарушений режима прекращения огня, в том числе из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих ранены.

На Донецком направлении из минометов, БМП, гранатометов и пулеметов обстреливали Авдеевку, Опытное, Троицкое, Луганское и Пески. На Луганщине на линии огня оказались Новозвановка и Новоалександровка.

На Мариупольском направлении били из минометов, зенитных установок, гранатометов и пулеметов, работали снайперы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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