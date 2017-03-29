Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 29 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул. Ростовская
- ул. Новоселов
- ул. Пшеничная
- ул. Козацкая
- ул. Донецкая
- пр. Ленинградский, 37-43
- ул. Азовстальская, 158а-170
- пр. Победы, 117-135
- Лунина, 25-89
- Нестерова, 1-69
- Гагарина, 1-6
- пер. Лодочный, 1-28
- Интернациональная, 18,19,21
- Зинцевая балка, 1-45
- кот.225, кот.269
- ош №31
- ресторан Волна
- стадион Портовик
- ДК Моряков
- гост. Моряков.