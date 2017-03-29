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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 08:04
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Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 29 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Ростовская
  • ул. Новоселов
  • ул. Пшеничная
  • ул. Козацкая
  • ул. Донецкая
  • пр. Ленинградский, 37-43
  • ул. Азовстальская, 158а-170
  • пр. Победы, 117-135
  • Лунина, 25-89
  • Нестерова, 1-69
  • Гагарина, 1-6
  • пер. Лодочный, 1-28
  • Интернациональная, 18,19,21
  • Зинцевая балка, 1-45
  • кот.225, кот.269
  • ош №31
  • ресторан Волна
  • стадион Портовик
  • ДК Моряков
  • гост. Моряков.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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