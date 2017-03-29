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Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 08:46
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Штормовой ветер оставил без электричества населенные пункты Донетчины

29 марта в 7:00 в связи с погодными условиями от электроснабжения были отключены 6 населенных пунктов (из них 2 частично) - всего 3701 абонент. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, без света остались: частично г. Торецк - 71 абонент; Константиновский район, с. Екатериновка, с. Александро-Калиново - 1200 абонентов; Добропольский район, с. Новый Донбасс - 830 абонентов; Волновахский район, с. Дмитровка - 1200 абонентов; частично г. Дружковка - 400 абонентов.

Ремонтно-восстановительные работы планируется начать сегодня в 8:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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