29 марта в 7:00 в связи с погодными условиями от электроснабжения были отключены 6 населенных пунктов (из них 2 частично) - всего 3701 абонент. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, без света остались: частично г. Торецк - 71 абонент; Константиновский район, с. Екатериновка, с. Александро-Калиново - 1200 абонентов; Добропольский район, с. Новый Донбасс - 830 абонентов; Волновахский район, с. Дмитровка - 1200 абонентов; частично г. Дружковка - 400 абонентов.
Ремонтно-восстановительные работы планируется начать сегодня в 8:00.
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Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 08:46
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Штормовой ветер оставил без электричества населенные пункты Донетчины
29 марта в 7:00 в связи с погодными условиями от электроснабжения были отключены 6 населенных пунктов (из них 2 частично) - всего 3701 абонент. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»