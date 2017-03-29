За стрельбу по людям на КПВВ «Майорское» украинского военного взяли под стражу

Артемовский горрайонный суд Бахмута арестовал на два месяца военнослужащего ВСУ, которого следствие подозревает в стрельбе по мирным жителям на КПВВ «Майорское» 14 декабря 2016 года. Подозреваемый должен находиться в Бахмутском учреждении исполнения наказаний со 2 марта по 30 апреля. Об этом следует из постановления суда от 2 марта.



Сторона обвинения в своем ходатайстве заявила, что подозреваемый служит в ВСУ по контракту на должности старшего стрелка 3 парашютно-десантного взвода 4 парашютно-десантной роты 2 парашютно-десантного батальона.



Следствие утверждает, что 13 декабря подозреваемый военный заступил на ночную службу на КПВВ «Майорское», а 14 декабря по собственной инициативе остался на пропускном пункте. Позже между военнослужащим и людьми в очереди на КПВВ произошел конфликт – возникла словестная перепалка. Сторона обвинения заявляет, что военный умышленно встал на бетонные конструкции и произвел не менее трех выстрелов по очереди людей со стороны Бахмута из автомата АКМ ТК9 № ПН9391 калибра 7,62 мм.



Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Защитник считал ходатайство необоснованным и таким, что не подтверждается предоставленными следственному судье доказательствами.



Подозреваемый в суде пояснил, что не признает вину. У него на тот период времени есть алиби: в момент выстрела он находился в месте постоянной дислокации воинской части, а именно в поселке Гвардейское Днепропетровской области. Также военнослужащий отметил, что ему неизвестно, каким образом пуля из его автомата 14 декабря оказалась на КПВВ.



Следствие обосновало свое ходатайство тем, что подозреваемый может скрыться от органов досудебного расследования и суда, а также применить давление к свидетелям-сослуживцам из его части, поэтому подозреваемому бойцу следует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, 14 декабря утром на КПВВ «Майорское» погиб человек, еще один получил огнестрельное ранение. Украинская сторона и ДНР изначально заявлили о разных версиях произошедшего.