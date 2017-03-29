Разгромили по ошибке: активисты в Мариуполе поломали оборудование легальной лотереи

Заведения в Мариуполе, которые активисты приняли за нелегальные игорные залы, оказались Национальной лотереей. Об этом заявил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



«Все 5 объектов, которые активисты ошибочно приняли за игорные залы, оказались Национальной лотереей, и у всех была лицензия. Моя позиция - местная полиция должна работать совместно с активистами. Не ломать оборудование, а объединиться и содействовать в недопущении открытия новых игорных клубов», - объяснил генерал.



По его словам, сейчас полицейские работают над предотвращением возобновления работы подпольных салонов, которые были закрыты в Донецкой области в ходе спецоперации в декабре 2016 года. Правоохранители реагируют на все сообщения от граждан.