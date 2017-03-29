vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1777 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 09:30
Просмотров: 312
Комментариев: 0

Разгромили по ошибке: активисты в Мариуполе поломали оборудование легальной лотереи

Заведения в Мариуполе, которые активисты приняли за нелегальные игорные залы, оказались Национальной лотереей. Об этом заявил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Все 5 объектов, которые активисты ошибочно приняли за игорные залы, оказались Национальной лотереей, и у всех была лицензия. Моя позиция - местная полиция должна работать совместно с активистами. Не ломать оборудование, а объединиться и  содействовать в недопущении открытия новых игорных клубов», - объяснил генерал.

По его словам, сейчас полицейские работают над предотвращением возобновления работы подпольных салонов, которые были закрыты в Донецкой области в ходе спецоперации в декабре 2016 года. Правоохранители реагируют на все сообщения от граждан.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Глубокий провал стал ловушкой для водителей в центре Мариуполя

На проспекте Нахимова, у роддома больницы №3, провал стал опасным фактором для водителей


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»