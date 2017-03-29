Порошенко намерен восстановить специальные военные суды

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует предложить восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике. Об этом глава государства сообщил в Facebook, комментируя приговор генералу Виктору Назарову в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска, где погибли 49 человек.



"Не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на 7 лет. Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни. Понимаю горе семей. Но по-настоящему виноватым в гибели наших героев является враг, который вероломно вторгся на нашу землю", - подчеркнул глава государства.



Порошенко отметил, что в Украине появилось новое поколение инициативных и смелых командиров, "стреножить которых судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности".



"Именно поэтому я планирую предложить восстановление специальных военных судов согласно существующим международным практикам. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война", - добавил он.