Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует предложить восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике. Об этом глава государства сообщил в Facebook, комментируя приговор генералу Виктору Назарову в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска, где погибли 49 человек.
"Не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на 7 лет. Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни. Понимаю горе семей. Но по-настоящему виноватым в гибели наших героев является враг, который вероломно вторгся на нашу землю", - подчеркнул глава государства.
Порошенко отметил, что в Украине появилось новое поколение инициативных и смелых командиров, "стреножить которых судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности".
"Именно поэтому я планирую предложить восстановление специальных военных судов согласно существующим международным практикам. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война", - добавил он.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Порошенко намерен восстановить специальные военные суды
Порошенко намерен восстановить специальные военные суды
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует предложить восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике. Об этом глава государства сообщил в Facebook, комментируя приговор генералу Виктору Назарову в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска, где погибли 49 человек.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Российский суд заочно арестовал Арсения Яценюка, экс-премьера объявили в международный розыск
Его могут арестовать на территории РФ
В госпиталь Днепра эвакуировали 11 раненых бойцов АТО
Трое из них – в реанимации
Редакция «Мариупольских новостей»