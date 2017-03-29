В жилом доме на Донетчине прогремел взрыв, погибли люди

Сегодня около 8:15 в отделение полиции поступило сообщение о том, что в частном доме в Мирнограде произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра правоохранители обнаружили запал от гранаты. Предварительно установлено, что смерть двух мужчин наступила в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Одним из пострадавших является хозяин дома - местный житель 1956 года рождения, а личность другого пострадавшего устанавливается.



В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, которые привели к гибели мужчин.