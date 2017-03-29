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Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 10:04
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[Фото]

В жилом доме на Донетчине прогремел взрыв, погибли люди

Сегодня около 8:15 в отделение полиции поступило сообщение о том, что в частном доме в Мирнограде произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра правоохранители обнаружили запал от гранаты. Предварительно установлено, что смерть двух мужчин наступила в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Одним из пострадавших является хозяин дома - местный житель 1956 года рождения, а личность другого пострадавшего устанавливается.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, которые привели к гибели мужчин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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