Позиции морских пехотинцев под Мариуполем с начала дня находятся под активными обстрелами. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
Он отметил, что по состоянию на 8 утра, зафиксировано 7 обстрелов. На линии огня - укрепления военных в Павлополе, Гнутово и Широкино. Обстрелы ведутся из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, СПГ, БМП и стрелкового оружия.
Чепурной сообщил, что за минувшие сутки не зафиксировано использование тяжелых артиллерийских систем 152 и 122 калибра.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Морпехов под Мариуполем с начала дня активно обстреливают из минометов и БМП, - штаб
Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 10:23
Просмотров: 395
Комментариев: 0
Морпехов под Мариуполем с начала дня активно обстреливают из минометов и БМП, - штаб
Позиции морских пехотинцев под Мариуполем с начала дня находятся под активными обстрелами. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
Разгромили по ошибке: активисты в Мариуполе поломали оборудование легальной лотереи
У всех была лицензия
За стрельбу по людям на КПВВ «Майорское» украинского военного взяли под стражу
Суд вынес постановление
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»