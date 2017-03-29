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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 10:23
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Морпехов под Мариуполем с начала дня активно обстреливают из минометов и БМП, - штаб

Позиции морских пехотинцев под Мариуполем с начала дня находятся под активными обстрелами. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.

Он отметил, что по состоянию на 8 утра, зафиксировано 7 обстрелов. На линии огня - укрепления военных в Павлополе, Гнутово и Широкино. Обстрелы ведутся из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, СПГ, БМП и стрелкового оружия.

Чепурной сообщил, что за минувшие сутки не зафиксировано использование тяжелых артиллерийских систем 152 и 122 калибра.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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