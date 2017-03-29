«Сбербанк» в Украине сменит имя на Norvik bank

Как мы уже писали ранее, "Сбербанк" достиг договоренности о продаже своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов. Покупателями выступают Norvik Banka (Латвия) и частная белорусская компания. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев, владелец белорусской компании,— 55%.



После завершения сделки по продаже дочернего банка, актив будет переименован. Об этом сообщил российский бизнесмен Григорий Гусельников.



"Он (банк, - ред.) будет переименован. По всей видимости, он будет носить имя Norvik Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа", - сказал Гусельников в эфире радио "Эхо Москвы".



По его словам, смена бренда сработает в интересах и покупателя, и продавца.