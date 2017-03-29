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Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 11:08
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В результате обстрела в Донецке повреждены дома, газопровод и ЛЭП, есть погибшие

Районы Донецка попали под обстрел. В результате снарядами повреждены дома, газопровод и линии электропередачи. Есть погибшие.

«В Киевском районе попадания зафиксированы: улица Сакко и Ванцетти, 56 — повреждение дома осколками, на улице Чапаева, 4, квартира 44 было прямое попадание в балкон пятого этажа, квартира разрушена полностью», — пишет издание ДНР ДАН.

Кроме того, из-за обстрелов в Киевском районе без газоснабжения остались четыре дома частного сектора, в Петровском районе без энергоснабжения полностью остались поселок Александровка и Кременец.

Также, по предварительным данным, погибла мирная жительница.




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