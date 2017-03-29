В Мариуполе социнспекторы тоже идентифицируют переселенцев: проверяют фактическое место проживания

Управления социальной защиты населения в Мариуполе начали свою идентификацию переселенцев. С 15 марта социнспекторы проводят дополнительную проверку фактического места проживания ВПЛ. Списки подлежащих проверке составляются на основании данных от Госпогранслужбы.



Как рассказали в УСЗН Центрального района, часть переселенцев застают на месте. Тем, кого не застали, оставляют уведомление. После получения уведомления переселенец обязан в трёхдневный срок прийти в управление соцзащиты. Если время упущено, явиться нужно с владельцем квартиры, в которой он проживает.



Или же, как советуют специалисты, чтобы не остаться без соцвыплат, ВПЛ, даже если они вовремя не прошли идентификацию, необходимо предоставить в управления соцзащиты дополнительные документы, подтверждающие факты их нахождения на территории города Мариуполя (например, выписку из больницы, справку с места работы или учебы, и т.д.).