Трагедия произошла сегодня утром. 50-летний мужчина подорвался в поле вблизи г. Часов Яр Бахмутского района. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация снаряда от противотанкового гранатомета.
Как сообщили в пресс-службе полиции, боеприпас мужчина нашел, когда собирал металлолом в лесополосе. На расстоянии около 300 метров до жилых домов он решил разобрать снаряд, используя при этом молоток, в результате чего устройство сдетонировало.
Мужчина погиб на месте. Других жертв, которых могло быть больше, к счастью, нет.
На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Во время осмотра территории правоохранители нашли фрагменты гранатометного выстрела.
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- На Донетчине 50-летний мужчина погиб от взрыва, разбирая снаряд от РПГ
Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 11:59
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На Донетчине 50-летний мужчина погиб от взрыва, разбирая снаряд от РПГ
Трагедия произошла сегодня утром. 50-летний мужчина подорвался в поле вблизи г. Часов Яр Бахмутского района. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация снаряда от противотанкового гранатомета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»