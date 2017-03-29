На Донетчине 50-летний мужчина погиб от взрыва, разбирая снаряд от РПГ

Трагедия произошла сегодня утром. 50-летний мужчина подорвался в поле вблизи г. Часов Яр Бахмутского района. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация снаряда от противотанкового гранатомета.



Как сообщили в пресс-службе полиции, боеприпас мужчина нашел, когда собирал металлолом в лесополосе. На расстоянии около 300 метров до жилых домов он решил разобрать снаряд, используя при этом молоток, в результате чего устройство сдетонировало.



Мужчина погиб на месте. Других жертв, которых могло быть больше, к счастью, нет.



На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Во время осмотра территории правоохранители нашли фрагменты гранатометного выстрела.