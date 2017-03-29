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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 12:20
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Мэр Мариуполя отстранил от должности начальника «Теплосети»

Начальник коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть» Геннадий Бабек отстранен от должности. Такое решение озвучил сегодня городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Мэр отметил, что жители города часто обращались с претензиями по поводу некорректного отношения к абонентам от сотрудников «Теплосети». Вадим Бойченко подчеркнул, что Геннадий Бабек достойно выполнял свои обязанности, но «не смог сформировать свою команду» и поменять отношение работников «Теплосети» к мариупольцам.  

Прежний председатель Приморской райадминистрации Владимир Петров назначен руководителем Центральной райадминистрации.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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