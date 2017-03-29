Жительницу Донецкой области приговорили к тюремному заключению за сотрудничество с формированиями ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, жительница поселка Мироновский Бахмутского района с мая 2015 года передавала данные об украинских военных в районе Светлодарска и Дебальцево на Донетчине.
«45-летняя женщина с мая 2015 систематически собирала для боевиков информацию о местах дислокации и перемещения личного состава, военной техники сил АТО. Также злоумышленница корректировала артиллерийские обстрелы позиций ВС Украины на дебальцевском и светлодарском направлениях», - говорится в сообщении СБУ.
Дело рассматривал Бахмутский городской суд. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы.
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Жительницу Донецкой области приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР
Жительницу Донецкой области приговорили к тюремному заключению за сотрудничество с формированиями ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»