Жительницу Донецкой области приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Жительницу Донецкой области приговорили к тюремному заключению за сотрудничество с формированиями ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, жительница поселка Мироновский Бахмутского района с мая 2015 года передавала данные об украинских военных в районе Светлодарска и Дебальцево на Донетчине.



«45-летняя женщина с мая 2015 систематически собирала для боевиков информацию о местах дислокации и перемещения личного состава, военной техники сил АТО. Также злоумышленница корректировала артиллерийские обстрелы позиций ВС Украины на дебальцевском и светлодарском направлениях», - говорится в сообщении СБУ.



Дело рассматривал Бахмутский городской суд. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы.