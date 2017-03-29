vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1641 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 12:35
Просмотров: 304
Комментариев: 0

Жительницу Донецкой области приговорили к 4 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Жительницу Донецкой области приговорили к тюремному заключению за сотрудничество с формированиями ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, жительница поселка Мироновский Бахмутского района с мая 2015 года передавала данные об украинских военных в районе Светлодарска и Дебальцево на Донетчине.

«45-летняя женщина с мая 2015 систематически собирала для боевиков информацию о местах дислокации и перемещения личного состава, военной техники сил АТО. Также злоумышленница корректировала артиллерийские обстрелы позиций ВС Украины на дебальцевском и светлодарском направлениях», - говорится в сообщении СБУ.

Дело рассматривал Бахмутский городской суд. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

СМИ: в Луганск приехал не Песков, а Сурков

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слухи о своей поездке


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»