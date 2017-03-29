Вопрос монетизации льгот решён

Как передаёт Правительственный портал, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о намерении проведения полной монетизации льгот уже в 2018 году.



В ходе рабочей поездки в Харьков Рева пояснил: „Государство за все время взяло на себя чрезмерные обязательства. Поэтому мы видим единственный выход из этой ситуации – монетизация, то есть, денежная компенсация каждому льготнику вместо предоставления льгот в натуральном виде“.



По словам министра, вначале будет проведён эксперимент в Львовской области, а уже затем, в 2018 году, по результатам эксперимента, опыт по проведению полной монетизации расширится на всю страну: „К 1 июля 2017 в Львовской области будет осуществлён эксперимент по монетизации льгот, а уже с 2018 года, по результатам этого эксперимента, планируется проведение полной монетизации льгот по всей стране. Сегодня на льготные программы используется 15 млрд гривен, это на год. В 2018 году, если взять все программы, которые должны финансироваться, это будет около 20 млрд гривен“.



По словам чиновника, то количество льгот, которое взято государством за 25 лет, уже невозможно финансировать в полном объёме. Единственным выходом из создавшегося положения правительство видит в монетизации льгот: „Выход из ситуации - монетизация. Это когда мы вместо предоставления льгот в натуральной форме выплачиваем каждому льготнику денежную компенсацию“.

Напомним, из более ранних сообщений намерения украинского министерства социальной политики, обозначены основные задачи на среднесрочную перспективу. Они состоят из проведения пенсионной реформы, обеспечения занятости населения, совершенствования системы льгот, внедрения монетизации льгот.



Министр социальной политики обещает в ближайшее время представить законопроект о монетизации льгот на рассмотрение в Верховную Раду.



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