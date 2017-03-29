По информации пресс-службы горсовета, сегодня, 29 марта, в период с 14:00 до 14:30 в Мариуполе будет проводиться плановая техническая проверка средств оповещения населения Донецкой области с включением электросирен и передачей учебной информации по радиотрансляционной сети проводного радио.
Жителей и гостей города Мариуполя просят сохранять спокойствие и соблюдать порядок.
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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 13:06
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Без паники! Сегодня в Мариуполе зазвучат сирены
По информации пресс-службы горсовета, сегодня, 29 марта, в период с 14:00 до 14:30 в Мариуполе будет проводиться плановая техническая проверка средств оповещения населения Донецкой области с включением электросирен и передачей учебной информации по радиотрансляционной сети проводного радио.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»