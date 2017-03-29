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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 13:29
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У властей Мариуполя есть претензии к руководству жилищных КП: начались увольнения

Начальник мариупольского ЖКП «Азовжилкомплекс» Лариса Водолазская снята с должности. Решение об этом городской голова Вадм Бойченко озвучил сегодня во время совещания по подведению итогов отопительного сезона и обсуждению планов развития районов Мариуполя на 2017 год.

Мэр отметил, что продолжают поступать жалобы от населения о грубом отношении к горожанам, обращающимся за сервисом, со стороны сотрудников данного ЖКП. Именно с этим и связано решение об увольнении руководителя.

По словам Вадима Бойченко, отношение коммунальных управляющих компаний к жителям не изменилось, даже несмотря на повышение финансовых возможностей, связанных с приведением тарифов к рыночной стоимости, и поддержке со стороны городских властей.

Городской голова заявил, что у него есть серьезные претензии ещё к двоим руководителям ЖКП, но имен не озвучил. Вадим Бойченко сказал, что начальникам ЖКП, не желающим работать в новых условиях, следует сменить место работы, так как власть не допустит хамского отношения со стороны сервисных служб к жителям города.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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