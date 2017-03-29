В Мариуполе все подъезды к церквям будут отремонтированы до 15 апреля

До 15 апреля все подъездные дороги к церквям будут отремонтированы. Уже сегодня КП «Мариупольавтодор» приступил к выполнению ямочного ремонта по трем улицам вблизи Свято-Никольского собора, сообщили в пресс-службе горсовета.

Речь идет о трех улицах – Котляревского, Кальмиусская и Марьинская, расположенные в поселке Новоселовка. После зимнего периода они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мастер участка КП «Мариупольавтодор» Анатолий Ширас отметил, что работы по ремонту дорог выполняются на совесть: «Наша бригада работает с семи утра. Уже израсходовали около пяти тонн асфальтобетона. До конца дня подъезды к Собору будут без ям».

Заместитель директора КП «Мариупольавтодор» Альберт Соколов сообщил, что ни одна церковь города не останется без внимания – подъезды к каждой будут отремонтированы. К поминальным дням дороги к кладбищам приведут в порядок.