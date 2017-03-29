В Мариуполе поймали сестер-переселенок, которые «охотились» на пенсионеров

Документирование преступной деятельности двух злоумышленниц началось с обращения в полицию соцработников. Во время беседы пенсионеры поделились с ними бедой - неизвестные похитили все сбережения, которые те бережно откладывали на «черный» день.



Как сообщили в пресс-службе полиции, получив приметы подозреваемых, правоохранители уже через несколько недель задержали напарниц. Их поймали сразу после очередной успешной аферы вместе со стареньким кошельком только что обворованной жертвы.



Сообщницы выглядели растерянными, ведь, как признались впоследствии, надеялись, что потерпевшие в силу возраста не смогут ни вспомнить, при каких обстоятельствах исчезли деньги, ни описать приметы вероятных похитительниц.

Старшей - 38 лет, младшей - 27. Обе приехали в Мариуполь с неподконтрольной территории, имеют детей и поясняют свои действия тяжелым материальным положением. Чтобы заработать как можно больше денег, сестры под разными предлогами попадали в дома, где жили преимущественно пожилые люди, отслеживали, где спрятаны сбережения владелиц, а потом просили воды и на несколько минут получали доступ в хранилище. На их счету не менее 6 потерпевших.

В настоящее время они задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Сегодня преступному подряду будет избрана мера пресечения. Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 6 лет лишения свободы.



Полицейские продолжают устанавливать всех потерпевших по данному уголовному производству. Поэтому, если вы стали жертвой преступного «дуэта» или свидетелем реализации их преступного плана, сообщите об этом по телефонам (0629) 54-16-85, (0629) 54-16-89, 067-629-02-41 или на спецлинию 102.