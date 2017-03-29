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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 14:53
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В Мариуполе неизвестный в полночь напал на офис похоронной фирмы

Ночью неизвестный облил краской вход в офис похоронной фирмы «Ритуал». Об этом корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщил руководитель фирмы Александр Шпортун.

Он рассказал, что происшествие случилось около полуночи. Мужчина, одетый в капюшон, облил чёрной краской из баллона входную дверь офиса и сбежал.

Александр Шпортун считает, что ночной инцидент - дело рук его конкурентов, которые до этого сожгли катафалк фирмы, повредили его личную машину и неоднократно проводили акции воандализма по отношению к офису фирмы.

В полиции подтвердили факт вандализма. Выясняются обстоятельства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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