В Мариуполе неизвестный в полночь напал на офис похоронной фирмы

Ночью неизвестный облил краской вход в офис похоронной фирмы «Ритуал». Об этом корреспонденту "Мариупольских новостей" сообщил руководитель фирмы Александр Шпортун.



Он рассказал, что происшествие случилось около полуночи. Мужчина, одетый в капюшон, облил чёрной краской из баллона входную дверь офиса и сбежал.

Александр Шпортун считает, что ночной инцидент - дело рук его конкурентов, которые до этого сожгли катафалк фирмы, повредили его личную машину и неоднократно проводили акции воандализма по отношению к офису фирмы.



В полиции подтвердили факт вандализма. Выясняются обстоятельства.