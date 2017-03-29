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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 16:10
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На Пасху в Мариуполе состоится многокилометровый крестный ход

В Мариуполе 16 апреля состоится большой Пасхальный крестный ход. Он стартует от Свято-Никольского кафедрального собора, пройдет через площадь Кирова, по проспекту Металлургов, по проспекту Мира к Театральной площади и завершится у храма Покрова Божьей Матери.

Заместитель главы Центральной райадминистрации Сергей Голевич сообщил, что в данный момент идет подготовка к крестному ходу, проводится работа по наведению порядка по маршруту следования, составляющему 5,6 км. и прилегающих территорий площадью 112 тыс. кв. м.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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