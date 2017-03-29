Как мы уже писали, сегодня у Центрального района появился новый председатель. Им стал экс-руководитель Приморского района Владимир Петров. Об этом в ходе рабочего совещания сообщил городской голова Вадим Бойченко.
А нынешнему главе Центральной районной администрации Дмитрию Мирошниченко предложили пойти на повышение и возглавить новое структурное подразделение горсовета - департамент, который будет отвечать за работу энергетических предприятий.? Предположительно, в него войдут «Теплосеть», «Горводоканал», «Горсвет».
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- Главу Центральной райадминистрации Мариуполя отправили на повышение: он возглавит новый департамент энергетических предприятий
Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 16:31
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Главу Центральной райадминистрации Мариуполя отправили на повышение: он возглавит новый департамент энергетических предприятий
Как мы уже писали, сегодня у Центрального района появился новый председатель. Им стал экс-руководитель Приморского района Владимир Петров. Об этом в ходе рабочего совещания сообщил городской голова Вадим Бойченко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»