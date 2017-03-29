Завтра, 30 марта, с 9:00 по 15:00 вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов, в связи с чем жители города и прилегающих поселков могут слышать звуки взрывов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
При этом отмечается, что утилизация проходит на безопасном расстоянии от населенных пунктов, а на месте работают военные и спасатели ГСЧС. Безопасности города ничего не угрожает.
Жителей и сготей Мариуполя просят продолжать сохранять спокойствие.
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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 16:45
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Завтра в Мариуполе снова будет шумно от звуков взрывов
Завтра, 30 марта, с 9:00 по 15:00 вблизи Мариуполя будет проходить плановая утилизация снарядов, в связи с чем жители города и прилегающих поселков могут слышать звуки взрывов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»