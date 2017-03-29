С апреля в аптеках будут доступны бесплатные лекарства: список препаратов и как их получить

Минздрав с 1 апреля запускает давно обещанную программу "Доступные лекарства". Аптеки начнут выдавать медикаменты диабетикам, астматикам и сердечникам.



Чтобы получить препарат, следует обратиться к лечащему врачу и получить правильно выписанный рецепт установленного образца, в котором указывается не название лекарства, а действующее вещество. А затем предъявить рецепт в аптеке, отмеченой специальной наклейкой, и забрать лекарство.

В список доступных для украинцев лекарств входят все препараты со следующими действующими веществами:



Сердечно-сосудистые заболевания:

Амиодарон (Amiodarone)

Амлодипин (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапамил (Verapamil)

Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид)

Спиронолактон (Spironolactone)

Фуросемид (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Эналаприл (Enalapril)

Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)

Карведилол (Carvedilol)

Клопидогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бисопролол (Bisoprolol)

Бронхиальная астма:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонид (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

Диабет II типа:

Метформин (Metformin)

Гликлазид (Gliclazide)

Если пациент захочет более дорогое лекарство (из того же перечня), придется доплатить. При отсутствии препарата, его можно будет купить в другой аптеке либо подождать, пока появится. Также пациенты по-прежнему могут приобрести любое подходящее им лекарство без рецепта за полную стоимость.