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Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 17:21
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С апреля в аптеках будут доступны бесплатные лекарства: список препаратов и как их получить

Минздрав с 1 апреля запускает давно обещанную программу "Доступные лекарства". Аптеки начнут выдавать медикаменты диабетикам, астматикам и сердечникам.

Чтобы получить препарат, следует обратиться к лечащему врачу и получить правильно выписанный рецепт установленного образца, в котором указывается не название лекарства, а действующее вещество. А затем предъявить рецепт в аптеке, отмеченой специальной наклейкой, и забрать лекарство.

В список доступных для украинцев лекарств входят все препараты со следующими действующими веществами:

Сердечно-сосудистые заболевания:

  • Амиодарон (Amiodarone)
  • Амлодипин (Amlodipine)
  • Атенолол (Atenolol)
  • Верапамил (Verapamil)
  • Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид)
  • Спиронолактон (Spironolactone)
  • Фуросемид (Furosemide)
  • Дигоксин (Digoxin)
  • Эналаприл (Enalapril)
  • Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
  • Карведилол (Carvedilol)
  • Клопидогрель (Clopidogrel)
  • Метопролол (Metoprolol)
  • Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
  • Симвастатин (Simvastatin)
  • Бисопролол (Bisoprolol)

Бронхиальная астма:

  • Беклометазон (Beclometasone)
  • Будесонид (Budesonide)
  • Сальбутамол (Salbutamol)

Диабет II типа:

  • Метформин (Metformin)
  • Гликлазид (Gliclazide)

Если пациент захочет более дорогое лекарство (из того же перечня), придется доплатить. При отсутствии препарата, его можно будет купить в другой аптеке либо подождать, пока появится. Также пациенты по-прежнему могут приобрести любое подходящее им лекарство без рецепта за полную стоимость.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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