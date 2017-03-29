С апреля в аптеках будут доступны бесплатные лекарства: список препаратов и как их получить

Минздрав с 1 апреля запускает давно обещанную программу "Доступные лекарства". Аптеки начнут выдавать медикаменты диабетикам, астматикам и сердечникам.
Чтобы получить препарат, следует обратиться к лечащему врачу и получить правильно выписанный рецепт установленного образца, в котором указывается не название лекарства, а действующее вещество. А затем предъявить рецепт в аптеке, отмеченой специальной наклейкой, и забрать лекарство.
В список доступных для украинцев лекарств входят все препараты со следующими действующими веществами:
Сердечно-сосудистые заболевания:
- Амиодарон (Amiodarone)
- Амлодипин (Amlodipine)
- Атенолол (Atenolol)
- Верапамил (Verapamil)
- Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид)
- Спиронолактон (Spironolactone)
- Фуросемид (Furosemide)
- Дигоксин (Digoxin)
- Эналаприл (Enalapril)
- Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
- Карведилол (Carvedilol)
- Клопидогрель (Clopidogrel)
- Метопролол (Metoprolol)
- Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
- Симвастатин (Simvastatin)
- Бисопролол (Bisoprolol)
Бронхиальная астма:
- Беклометазон (Beclometasone)
- Будесонид (Budesonide)
- Сальбутамол (Salbutamol)
Диабет II типа:
- Метформин (Metformin)
- Гликлазид (Gliclazide)
Если пациент захочет более дорогое лекарство (из того же перечня), придется доплатить. При отсутствии препарата, его можно будет купить в другой аптеке либо подождать, пока появится. Также пациенты по-прежнему могут приобрести любое подходящее им лекарство без рецепта за полную стоимость.