Руководство «Теплосети» заменят «без рывков» - после особого распоряжения мэра

Начальника «Теплосети» Мариуполя Геннадия Бабека не снимут с должности до особого распоряжения мэра. Об этом городской голова заявил сегодня после оглашения решений о кадровых перестановках, связанных с назначением новых глав райадминистраций в Приморском и Центральном районах.



Вадим Бойченко отметил, что его решение о переводе Геннадия Бабека на должность главы Приморской райадминистрации войдёт в силу после определённых условий. Он подчеркнул, что начальник «Теплосети» покинет своё кресло после завершения отопительного сезона.



«Также Геннадий Владимирович создаст план мероприятий следующего отопительного сезона. Рывков не будет», - подчеркнул Вадим Бойченко.