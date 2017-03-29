Начальника «Теплосети» Мариуполя Геннадия Бабека не снимут с должности до особого распоряжения мэра. Об этом городской голова заявил сегодня после оглашения решений о кадровых перестановках, связанных с назначением новых глав райадминистраций в Приморском и Центральном районах.
Вадим Бойченко отметил, что его решение о переводе Геннадия Бабека на должность главы Приморской райадминистрации войдёт в силу после определённых условий. Он подчеркнул, что начальник «Теплосети» покинет своё кресло после завершения отопительного сезона.
«Также Геннадий Владимирович создаст план мероприятий следующего отопительного сезона. Рывков не будет», - подчеркнул Вадим Бойченко.
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Руководство «Теплосети» заменят «без рывков» - после особого распоряжения мэра
Начальника «Теплосети» Мариуполя Геннадия Бабека не снимут с должности до особого распоряжения мэра. Об этом городской голова заявил сегодня после оглашения решений о кадровых перестановках, связанных с назначением новых глав райадминистраций в Приморском и Центральном районах.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»