Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре выразила недовольство в связи с запретом российской участнице конкурса Юлии Самойловой приезжать в Украину. Об этом пишет швейцарское издание Blick.
По словам руководителя EBU, запрет на въезд Юлии Самойловой является недопустимым. Она осуждает использование конкурса в политических целях.
«Конкурс "Евровидение" нацелен на то, чтобы объединять людей и приносить им радость, а не на то, чтобы настраивать народы друг против друга», - заявила Ингрид Делтенре.
Она также отметила, в случае, если этот инцидент не будет решен в ближайшее время, организаторы Евровидения не исключают введения санкций против Украины.
«Если в ближайшие несколько недель решение не будет принято, Украина может быть временно отстранена от участия в данном конкурсе», - добавила гендиректор.
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Перипетии с «Евровидением» продолжаются: теперь Украину могут отстранить от конкурса
Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре выразила недовольство в связи с запретом российской участнице конкурса Юлии Самойловой приезжать в Украину. Об этом пишет швейцарское издание Blick.
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Редакция «Мариупольских новостей»