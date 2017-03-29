Перипетии с «Евровидением» продолжаются: теперь Украину могут отстранить от конкурса

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре выразила недовольство в связи с запретом российской участнице конкурса Юлии Самойловой приезжать в Украину. Об этом пишет швейцарское издание Blick.



По словам руководителя EBU, запрет на въезд Юлии Самойловой является недопустимым. Она осуждает использование конкурса в политических целях.



«Конкурс "Евровидение" нацелен на то, чтобы объединять людей и приносить им радость, а не на то, чтобы настраивать народы друг против друга», - заявила Ингрид Делтенре.



Она также отметила, в случае, если этот инцидент не будет решен в ближайшее время, организаторы Евровидения не исключают введения санкций против Украины.



«Если в ближайшие несколько недель решение не будет принято, Украина может быть временно отстранена от участия в данном конкурсе», - добавила гендиректор.