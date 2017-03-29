В Мариуполе намерены развивать туризм и создать путеводитель по городу

Сегодня члены координационного совета по туризму и общественники за столом переговоров обсуждали перспективы туризма в Мариуполе.



По мнению председателя туристических ассоциаций Мариуполя и Приазовья Евгения Ворожбита, чтобы сделать город туристически привлекательным, необходимо разработать целую стратегию. Но начать следует с малого.



В частности, планируют создать базу данных всех культурных, исторических и других объектов наследия, на основе которых разработают путеводитель по Мариуполю. Такие путеводители будут доступны всем желающим в общественных местах города.



Также к развитию туризма привлекут активных студентов, которые смогут проводить бесплатные экскурсии в Мариуполе.



Наш город обладает интересной многовековой историей, о которой известно далеко не всем его коренным жителям. Поэтому развитие инфраструктуры туризма в Мариуполе поможет не только привлечь гостей, но и открыть для мариупольцев город с новой, еще неизведанной стороны.