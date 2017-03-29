В Мариуполе пассажиры ранили ножом в шею таксиста и порезали колеса авто

В центре Мариуполя между пассажирами и таксистом произошел конфликт, который перерос в дебоширство. В результате мужчины ножом порезали колеса автомобиля и ранили в шею самого водителя, сообщили в пресс-службе полиции.



Как говорится в сообщении, инцидент случился из-за того, что водитель такси попросил пьяных пассажиров заранее оплатить услуги. Возмущенные клиенты достали нож и повредили колеса, а потом ранили в шею водителя, который пытался их догнать. Пострадавшему оказана медицинская помощь.



В отношении пассажиров открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 «Хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений» Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.