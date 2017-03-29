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Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 19:22
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ДТП на заправке в Донетчине: один человек погиб, четверо - травмированы

Столкновение двух авто произошло сегодня в Константиновке возле заправки. Водитель автомобиля «ИЖ-27175» во время поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю «SsangYong Rexton», который двигался во встречном направлении.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в результате аварии 45-летний водитель автомобиля «ИЖ» погиб на месте происшествия, четверо пассажиров из обоих авто травмированы.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст.286 ч.2 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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