ДТП на заправке в Донетчине: один человек погиб, четверо - травмированы

Столкновение двух авто произошло сегодня в Константиновке возле заправки. Водитель автомобиля «ИЖ-27175» во время поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю «SsangYong Rexton», который двигался во встречном направлении.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в результате аварии 45-летний водитель автомобиля «ИЖ» погиб на месте происшествия, четверо пассажиров из обоих авто травмированы.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст.286 ч.2 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).