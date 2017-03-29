vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2242 человека и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • В Минске согласовали решение о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля - в связи с Пасхальными праздниками

Рубрика: Новости Донбасса
29-03-2017, 19:40
Просмотров: 352
Комментариев: 0

В Минске согласовали решение о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля - в связи с Пасхальными праздниками

Сегодня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В результате переговоров удалось достичь "несомненный позитив". В частности, согласовано решение о полном прекращении огня с полуночи 1 апреля 2017 года, в связи с Пасхальными праздниками.

Об этом сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, передает "Интерфакс-Украина".

Также, по его словам, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.

"Также участники Контактной группы договорились содействовать ускорению процедуры пересечения гражданами линии разграничения на Донбассе с 1 апреля 2017 года. Для этого будет увеличен персонал контрольных пунктов въезда-выезда с обеих сторон, а также продлено время их работы в вечерние и утренние часы", - сообщил Грызлов.




Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»