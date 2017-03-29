Сегодня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В результате переговоров удалось достичь "несомненный позитив". В частности, согласовано решение о полном прекращении огня с полуночи 1 апреля 2017 года, в связи с Пасхальными праздниками.
Об этом сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, передает "Интерфакс-Украина".
Также, по его словам, ТКГ в очередной раз наметила дату разведения сил и средств в Станице Луганской - на 6 апреля 2017 года.
"Также участники Контактной группы договорились содействовать ускорению процедуры пересечения гражданами линии разграничения на Донбассе с 1 апреля 2017 года. Для этого будет увеличен персонал контрольных пунктов въезда-выезда с обеих сторон, а также продлено время их работы в вечерние и утренние часы", - сообщил Грызлов.
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В Минске согласовали решение о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля - в связи с Пасхальными праздниками
Сегодня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В результате переговоров удалось достичь "несомненный позитив". В частности, согласовано решение о полном прекращении огня с полуночи 1 апреля 2017 года, в связи с Пасхальными праздниками.
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Редакция «Мариупольских новостей»