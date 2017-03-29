Украинцы вынуждены будут платить за потребление газа по новым правилам

По сообщению пресс-службы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 28 марта 2017 года на заседании госрегулятора было принято решение об утверждении тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа по новой методологии.



Как поясняют в ведомстве: „Действующая розничная цена на природный газ для бытовых потребителей установлена постановлением Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758 на уровне 6879 грн. за 1000 куб. м (с налогом на добавленную стоимость), в структуре которой стоимость услуг транспортировки и распределения природного газа, определённая НКРЭКУ, составляет лишь 13%“.

Кроме того, реализация оплаты стоимости услуг транспортировки и распределения газа предусмотрена законом «О рынке природного газа» в качестве платы за мощность.

Исходя из этого, НКРЭКУ принято решение, следуя новой методологии, утвердить следующие тарифы:

на услуги транспортировки газа потребителям для точек входа и точек выхода ПАО «Укртрансгаз»;

на услуги распределения газа для газораспределительных предприятий, которые рассчитаны на основе присоединённой мощности.

В сообщении указывается: „Установление тарифов по новой методологии в качестве платы за мощность и отделение стоимости услуг от стоимости газа как товара, предполагает отход от устаревшей системы установления общего тарифа и предоставляет ряд преимуществ для конечного потребителя“.



В качестве аргументов преимущества для потребителей приводятся:

возможность свободного выбора поставщика газа;

снижение цены газа за счёт конкуренции на рынке поставок;

равномерное начисление платы за услуги;

прозрачность формирования газовых платежей как за товар и услуг распределения природного газа;

повышение уровня безопасности газоснабжения;

определение суммы оплаты за пользование газовой инфраструктурой в зависимости от установленного тарифа и имеющихся газовых приборов и счётчика у потребителя;

контроль уровня качества предоставленных услуг.

Как мы уже сообщали, заместитель главы департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк говорит, что эти нововведения приведут только к росту сумм оплаты за газ украинских потребителей…