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Рубрика: Экономика и Закон
29-03-2017, 20:01
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Украинцы вынуждены будут платить за потребление газа по новым правилам

По сообщению пресс-службы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 28 марта 2017 года на заседании госрегулятора было принято решение об утверждении тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа по новой методологии.

Как поясняют в ведомстве: „Действующая розничная цена на природный газ для бытовых потребителей установлена постановлением Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758 на уровне 6879 грн. за 1000 куб. м (с налогом на добавленную стоимость), в структуре которой стоимость услуг транспортировки и распределения природного газа, определённая НКРЭКУ, составляет лишь 13%“.

Кроме того, реализация оплаты стоимости услуг транспортировки и распределения газа предусмотрена законом «О рынке природного газа» в качестве платы за мощность.

Исходя из этого, НКРЭКУ принято решение, следуя новой методологии, утвердить следующие тарифы:

  • на услуги транспортировки газа потребителям для точек входа и точек выхода ПАО «Укртрансгаз»;
  • на услуги распределения газа для газораспределительных предприятий, которые рассчитаны на основе присоединённой мощности.

В сообщении указывается: „Установление тарифов по новой методологии в качестве платы за мощность и отделение стоимости услуг от стоимости газа как товара, предполагает отход от устаревшей системы установления общего тарифа и предоставляет ряд преимуществ для конечного потребителя“.

В качестве аргументов преимущества для потребителей приводятся:

  • возможность свободного выбора поставщика газа;
  • снижение цены газа за счёт конкуренции на рынке поставок;
  • равномерное начисление платы за услуги;
  • прозрачность формирования газовых платежей как за товар и услуг распределения природного газа;
  • повышение уровня безопасности газоснабжения;
  • определение суммы оплаты за пользование газовой инфраструктурой в зависимости от установленного тарифа и имеющихся газовых приборов и счётчика у потребителя;
  • контроль уровня качества предоставленных услуг.

Как мы уже сообщали, заместитель главы департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк говорит, что эти нововведения приведут только к росту сумм оплаты за газ украинских потребителей…


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»