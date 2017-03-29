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Рубрика: Происшествия
29-03-2017, 20:12
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[Фото]

В Мариуполе автомобиль сбил 4-летнего ребенка

Вызов на спецлинию 102 поступил от очевидца происшествия сегодня в 17:35, ДТП произошло вблизи остановки общественного транспорта, сообщили в пресс-службе полиции.

Установлено, что автомобиль "Дэу Нексия" двигался по улице Мамина Сибиряка в сторону поселка Мирный, когда внезапно перед пассажирским автобусом, который стоял на остановке, вышел ребенок за руку с мамой. 24-летний водитель легковушки не зметил малыша и совершил наезд.

Предварительно, у мальчика диагностированы ушибы и ссадины. Женщина немного отстала, поэтому не пострадала.

На месте документирует последствия ДТП следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. После проведения первоочередных следственных действий факт получит правовую оценку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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