В Мариуполе автомобиль сбил 4-летнего ребенка

Вызов на спецлинию 102 поступил от очевидца происшествия сегодня в 17:35, ДТП произошло вблизи остановки общественного транспорта, сообщили в пресс-службе полиции.
Установлено, что автомобиль "Дэу Нексия" двигался по улице Мамина Сибиряка в сторону поселка Мирный, когда внезапно перед пассажирским автобусом, который стоял на остановке, вышел ребенок за руку с мамой. 24-летний водитель легковушки не зметил малыша и совершил наезд.
Предварительно, у мальчика диагностированы ушибы и ссадины. Женщина немного отстала, поэтому не пострадала.
На месте документирует последствия ДТП следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. После проведения первоочередных следственных действий факт получит правовую оценку.