В Мариуполе пляж «Песчаный» снова будет доступен жителям для отдыха. С военным руководством достигнута договоренность о разминировании его территории. Об этом сегодня во время рабочего совещания сообщил городской голова Вадим Бойченко.
По его словам, военные уберут оттуда все оборонительные сооружения, разминируют побережье, после чего коммунальные службы проведут уборку всего пляжа и подготовят к пляжному сезону для посетителей.
Работы планируют осуществить в течение апреля. Заняться решением этого вопроса поручено председателю Приморской райадминистрации.
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- С «Песчаного» пляжа в Мариуполе военные уберут оборонительные сооружения и разминируют побережье
Рубрика: Новости Мариуполя
29-03-2017, 20:44
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С «Песчаного» пляжа в Мариуполе военные уберут оборонительные сооружения и разминируют побережье
В Мариуполе пляж «Песчаный» снова будет доступен жителям для отдыха. С военным руководством достигнута договоренность о разминировании его территории. Об этом сегодня во время рабочего совещания сообщил городской голова Вадим Бойченко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»