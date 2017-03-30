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Рубрика: Новости Мариуполя
30-03-2017, 08:01
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Сегодня мариупольцы останутся без холодной воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 30 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • Чкалова, 1-14
  • Бажана, 1-21
  • Пушкина, 1-21
  • Октябрьская, 4-52
  • пр.Мира, 88-114
  • Итальянская, 131
  • Хмельницкого, 22
  • пр.Строителей, 86а-92
  • Зелинского, 31, 33
  • ул.Международная, 21-61
  • пер.Макарова, 15-27,16-42
  • ул.Макарова, 2-20
  • ул.Украинского козачества, 5-43
  • пр.Победы, 79-101
  • ул.Азовстальская, 83-113
  • Московская, 47-85
  • пер.З. Космодемьянской, 2-22
  • проезд Панфилова, 2-8
  • пер. Московский, 2-34
  • б-р Морской, 72-74.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»