Сегодня мариупольцы останутся без холодной воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 30 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- Чкалова, 1-14
- Бажана, 1-21
- Пушкина, 1-21
- Октябрьская, 4-52
- пр.Мира, 88-114
- Итальянская, 131
- Хмельницкого, 22
- пр.Строителей, 86а-92
- Зелинского, 31, 33
- ул.Международная, 21-61
- пер.Макарова, 15-27,16-42
- ул.Макарова, 2-20
- ул.Украинского козачества, 5-43
- пр.Победы, 79-101
- ул.Азовстальская, 83-113
- Московская, 47-85
- пер.З. Космодемьянской, 2-22
- проезд Панфилова, 2-8
- пер. Московский, 2-34
- б-р Морской, 72-74.