Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, продолжаются обстрелы позиций украинских войск по всей линии разграничения, сообщает пресс-центр АТО.
"В результате обстрела позиций в районе населенного пункта Попасная из запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 мм, тяжелые осколочные ранения получил военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раненого бойца срочно доставили в Попаснянскую городскую больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.
Также, в результате боевых действий погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении, недалеко от населенного пункта Луганское.
"По предварительной информации, военнослужащий погиб от пули снайпера", - сообщили в пресс-центре.
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На Донбассе погибли двое военных: пуля снайпера и тяжелые осколочные ранения
Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, продолжаются обстрелы позиций украинских войск по всей линии разграничения, сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»