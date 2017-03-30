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Рубрика: Новости Донбасса
30-03-2017, 08:36
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На Донбассе погибли двое военных: пуля снайпера и тяжелые осколочные ранения

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, продолжаются обстрелы позиций украинских войск по всей линии разграничения, сообщает пресс-центр АТО.

"В результате обстрела позиций в районе населенного пункта Попасная из запрещенного минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 мм, тяжелые осколочные ранения получил военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненого бойца срочно доставили в Попаснянскую городскую больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Также, в результате боевых действий погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении, недалеко от населенного пункта Луганское.

"По предварительной информации, военнослужащий погиб от пули  снайпера", - сообщили в пресс-центре.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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