29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Без электроснабжения остались Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 30 марта, централизованное электроснабжение Авдеевки отсутствует, временно прекращено водоснабжение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохима. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГСЧС.
Решается вопрос о восстановлении электроснабжения.
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Авдеевка снова «отрезана» от электричества и водоснабжения
29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Без электроснабжения остались Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»