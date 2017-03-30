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Рубрика: Новости Донбасса
30-03-2017, 08:56
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Авдеевка снова «отрезана» от электричества и водоснабжения

29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Без электроснабжения остались Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 30 марта, централизованное электроснабжение Авдеевки отсутствует, временно прекращено водоснабжение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохима. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 8 генераторов ГСЧС.

Решается вопрос о восстановлении электроснабжения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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