Мариуполь «прихорошат» к лету и уже в мае откроют пляжи

Председатели районных администраций рассказали городскому голове Вадиму Бойченко о том, как они готовят Мариуполь к весенне-летнему периоду.



Так, по заявкам администраций, сотрудники коммунальных предприятий уже занимаются очисткой подбордюрной части, ямочным ремонтом дорог, побелкой бортового камня, обрезкой деревьев, ликвидацией стихийных свалок. Также будут покрашены ограждения, остановочные павильоны, обновят дорожную разметку и приступят к подготовке мест отдыха граждан.



Что касается планов, то Приморский район делает особый акцент на благоустройство пляжей, скверов и парков. Так, администрация планирует уже в мае открыть пляжи и начать оздоровительный сезон. В свою очередь, мэр акцентировал внимание на благоустройстве пляжных зон для людей с инвалидностью, а также поставил задачу – подготовить к открытию участок пляжа поселка Песчаный, где ранее дислоцировались военнослужащие.



На Левом берегу, кроме основных работ, приступят к благоустройству остановочных павильонов вдоль 15 маршрута. Центральная райадминистрация взяла за основу ликвидацию стихийных свалок. А в Кальмиусском районе проведут большую работу по благоустройству памятного знака «Мариуполь».



Городской голова также отметил, что необходимо контролировать соблюдение чистоты и на блокпостах. Кроме того, главы районов теперь будут следить за порядком территорий социальных объектов: больниц, школ и детских садов.