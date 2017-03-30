С 1 апреля планируют ускорить процедуру пересечения КПВВ в Донбассе

Вчера в результате переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске были достигнуты ряд договоренностей. В частности, как мы уже писали, в связи с пасхальными праздниками на Донбассе планируется установить перемирие с 1 апреля.



Кроме того, на пунктах пропуска зоне АТО изменится режим работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер. Информацию подтвердил и полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов.



«С 1 апреля, к поминальным дням запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ. В частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы», - рассказала Олифер.



Предполагается, что такие действия осуществят с обеих сторон.