Вчера в результате переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске были достигнуты ряд договоренностей. В частности, как мы уже писали, в связи с пасхальными праздниками на Донбассе планируется установить перемирие с 1 апреля.
Кроме того, на пунктах пропуска зоне АТО изменится режим работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер. Информацию подтвердил и полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов.
«С 1 апреля, к поминальным дням запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ. В частности, планируется продлить работу пунктов пересечения в утренние и вечерние часы», - рассказала Олифер.
Предполагается, что такие действия осуществят с обеих сторон.
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С 1 апреля планируют ускорить процедуру пересечения КПВВ в Донбассе
Вчера в результате переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске были достигнуты ряд договоренностей. В частности, как мы уже писали, в связи с пасхальными праздниками на Донбассе планируется установить перемирие с 1 апреля.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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