В Мариуполе состоялась презентация социальных видеороликов «Мы все украинцы». Они призваны поддержать людей, которые переехали из временно непоконтрольных территорий, а также привлечь внимание общества, государства, международных организаций и волонтеров к проблемам данной категории граждан.
Кампания реализуется Мариупольским городским советом и Мариупольским Союзом Молодежи.
По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, сейчас в городе проживают порядка 50 тысяч переселенцев. Многие из них успешно устроили жизнь своей семьи и вносят большой вклад в развитие Мариуполя.
С 29 марта ролики покажут на местных телеканалах, а после - и на всеукраинских.
Общественная активистка, сценарист роликов Диана Берг рассказала о процессе и деталях съемки. Она, как и многие, вынуждена была переехать в Мариуполь из Донецка.
«За все время проживания в городе я ни разу не почувствовала себя чужой. Здесь очень отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь», - поделилась Диана.
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В поддержку переселенцам: в Мариуполе создали социальную рекламу «Мы все украинцы»
В Мариуполе состоялась презентация социальных видеороликов «Мы все украинцы». Они призваны поддержать людей, которые переехали из временно непоконтрольных территорий, а также привлечь внимание общества, государства, международных организаций и волонтеров к проблемам данной категории граждан.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»