В поддержку переселенцам: в Мариуполе создали социальную рекламу «Мы все украинцы»

В Мариуполе состоялась презентация социальных видеороликов «Мы все украинцы». Они призваны поддержать людей, которые переехали из временно непоконтрольных территорий, а также привлечь внимание общества, государства, международных организаций и волонтеров к проблемам данной категории граждан.



Кампания реализуется Мариупольским городским советом и Мариупольским Союзом Молодежи.



По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, сейчас в городе проживают порядка 50 тысяч переселенцев. Многие из них успешно устроили жизнь своей семьи и вносят большой вклад в развитие Мариуполя.



С 29 марта ролики покажут на местных телеканалах, а после - и на всеукраинских.



Общественная активистка, сценарист роликов Диана Берг рассказала о процессе и деталях съемки. Она, как и многие, вынуждена была переехать в Мариуполь из Донецка.



«За все время проживания в городе я ни разу не почувствовала себя чужой. Здесь очень отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь», - поделилась Диана.