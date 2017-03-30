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Рубрика: Новости Мариуполя
30-03-2017, 10:06
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[Видео]

В поддержку переселенцам: в Мариуполе создали социальную рекламу «Мы все украинцы»

В Мариуполе состоялась презентация социальных видеороликов «Мы все украинцы». Они призваны поддержать людей, которые переехали из временно непоконтрольных территорий, а также привлечь внимание общества, государства, международных организаций и волонтеров к проблемам данной категории граждан.

Кампания реализуется Мариупольским городским советом и Мариупольским Союзом Молодежи.

По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, сейчас в городе проживают порядка 50 тысяч переселенцев. Многие из них успешно устроили жизнь своей семьи и вносят большой вклад в развитие Мариуполя.

С 29 марта ролики покажут на местных телеканалах, а после - и на всеукраинских.

Общественная активистка, сценарист роликов Диана Берг рассказала о процессе и деталях съемки. Она, как и многие, вынуждена была переехать в Мариуполь из Донецка.

«За все время проживания в городе я ни разу не почувствовала себя чужой. Здесь очень отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на помощь», - поделилась Диана.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»