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Рубрика: Новости Мариуполя
30-03-2017, 10:42
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В Мариуполь доносятся звуки взрывов: ликвидируются боеприпасы

Сегодня мариупольцы в разных районах снова слышат громкие звуки взрывов, которые сопровождаются ударными волнами.

Но повода для беспокойства нет. Как мы уже сообщали ранее, вблизи Мариуполя с 9:00 по 15:00 будет проходить плановая утилизация снарядов. Ликвидация боеприпасов проходит на безопасном расстоянии от населенных пунктов, на месте работают военные и спасатели ГСЧС.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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